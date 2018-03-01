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Путин: Высокоскоростной интернет должен покрыть всю территорию России

Техника

Россия должна стать лидером в сфере хранения «больших данных»

Путин: Высокоскоростной интернет должен покрыть всю территорию России
geralt
Пользователи интернета

Москва, 1 марта 2018, 12:41 — REGNUM  Россия должна стать лидером в сфере хранения «больших данных», а вся территория страны должна быть покрыта высокоскоростным интернетом, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

По его словам, колоссальным прорывным ресурсом станет лидерство в сфере хранения «больших данных». И для этого у России есть все ресурсы.

Также Путин призвал «открыть» для граждан России цифровой мир со всеми его преимуществами при помощи высокоскоростного интернета. По его словам, к 2024 году повсеместный быстрый доступ в интернет будет обеспечен по всей стране.

При этом вопрос электроснабжения отдаленных территорий предлагается решить при помощи распределенной генерации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию в 12:00 мск 1 марта. Мероприятие впервые проводится в «Манеже».

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