В Иране заявили о планах создания атомного флота

Тегеран, , 18:02 — REGNUM Власти Ирана заявили о намерении в ближайшее время начать проектирование корабельных атомных энергетических установок, сообщает 27 февраля Defence Talk.

По информации ряда СМИ, иранские власти уже уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих планах разработки атомных реакторов как для надводных, так и подводных кораблей.

Напомним, на данный момент Иран имеет в своем распоряжении не только атомные электростанции, но и завод по обогащению топлива для них.

Стоит отметить, что специалисты МАГАТЭ не считают эти планы нарушением договора 2015 года, по которому Иран согласился на международный контроль за своей ядерной программой в обмен на постепенную отмену международных санкций.

По правилам МАГАТЭ Иран до 15 мая 2018 года должен предоставить доступ к подробностям данного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли с атомными энергетическими установками способны почти неограниченное время действовать автономно и совершать походы на любую дальность. При использовании атомных реакторов на военных кораблях они получают достаточно энергии для более сложных систем вооружения и управления.

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