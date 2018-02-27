В США оценили огневую мощь российского «Терминатора»

Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Военные эксперты США оценили огневую мощь новейшей российской боевой машины огневой поддержки танков «Терминатор». Об этом говорится в материале, опубликованном 25 февраля в журнале The National Interest.

По сведениям издания, в рамках последнего российского гособоронзаказа (ГОЗ) производитель готовит для передачи военным 12 таких боевых бронированных машин. В статье отмечается, что «Терминаторы», созданные на базе ещё советского «Объекта 781», оснащены современным вооружением, благодаря чему способны обеспечить наилучшую поддержку танков на поле боя, а также поддерживать противотанковую оборону.

В статье указывается, что «Терминатор» вооружен не только автоматическими пушками и пулемётами, на нём также установлены четыре «готовые к пуску» противотанковые ракеты.

Кроме танков, данный современный образец вооружения способен уничтожать боевые машины пехоты, другую бронированную технику противника, эффективно бороться с его пехотой, огневыми точками и другими фортификационными сооружениями.

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Напомним, впервые российская боевая машина огневой поддержки танков «Терминатор» была представлена в 2013 году. Она создана на базе шасси танка Т-72, весит 44 тонны и вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, танковым пулеметом Калашникова, четырьмя противотанковыми ракетами и двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д.

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Добавим, «Терминатор» уже был испытан в ходе конфликта в Сирии.