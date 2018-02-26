Озвучен ТОП-10 самых распространённых в России иномарок

Москва, , 07:28 — REGNUM Составлен список самых распространенных в России автомобилей иностранных брендов, по состоянию на 1 января 2018 года на первом месте рейтинга находилась модель Focus от Ford, об этом 25 февраля сообщило агентство «Автостат».

Всего в автопарке России числится 715 тыс. этих автомобилей. На втором месте по распространённости — Toyota Corolla с показателем 699 тыс. ед.

Третью строчку занимает Hyundai Solaris (674,2 тыс. ед). На четвертом месте — Kia Rio (653,7 тыс.). На последней позиции в ТОП-5 расположился Renault Logan (639 тыс. ед.).

Читайте также: Информацию о продаваемых в России автомобилях сведут в единую базу

В десятку самых распространённых иномарок российского автопарка также попали: Chevrolet Niva (582,5 тыс. ед.), Daewoo Nexia (422,2 тыс. ед.), Volkswagen Polo (405 тыс. ед.), Toyota Camry (395 тыс. ед.) и Volkswagen Passat (370 тыс. ед.).

Напомним, ранее аналитики выложили в сеть рейтинг самых распространённых в России автомобильных марок. Первое место заняла отечественная LADA, на втором месте оказалась японская компания Toyota, на третьем — Nissan. Замыкают ТОП-5 южнокорейские Hyundai и KIA.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен ТОП-10 самых распространённых в России автомобильных брендов

Читайте развитие сюжета: Озвучен ТОП-10 сдаваемых по трейд-ин автомобильных марок