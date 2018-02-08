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Израиль заказал в ФРГ четыре самых крупных корабля для своих ВМС

Техника

Судоверфи Германии начали постройку четырех корветов класса «Саар-6»

Израиль заказал в ФРГ четыре самых крупных корабля для своих ВМС
Иллюстрация: Israel Defense Force
Боевые корабли ВМС Израиля

Тель-Авив, 8 февраля 2018, 18:24 — REGNUM  Судостроительные компании ФРГ приступили к постройке для израильских ВМС четырех корветов класса «Саар-6», которые будут самыми крупными кораблями военного флота страны, сообщает 8 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля.

Израильские военные моряки рассчитывают получить эти корветы в течение трех лет. Новые корабли запланировано применить для защиты исключительной экономической зоны страны и расположенных там шельфовых месторождений природного газа.

Новые корветы должны обеспечить их противоракетную оборону.

Командующий ВМС Израиля Элияху Шарвит уже назвал заказанные в Германии корабли «одной из фундаментальных составляющих военно-морского оборонительного щита» страны.

Стоит отметить, что в составе ВМС Израиля имеется три корвета типа «Саар-5», построенные в США.

Сообщается, что новые корветы будут оборудованы морской модификацией израильской системы ПРО «Железный купол», а артиллерийское вооружение этих кораблей может быть усилено оперативно-тактическими ракетами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сказал, что военные моряки России за последние пять лет получили более 60 новых кораблей различного класса.

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Военно-морской флот

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