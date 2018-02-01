LADA Vesta поднялась в рейтинге продаж ЕС на 25 позиций

Москва, , 10:59 — REGNUM Две модели LADA — Vesta и Granta вновь поднялись в рейтинге самых продаваемых автомобилей в ЕС, об этом 31 января сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на сервис Focus2move.

Аналитики отмечают — модель Vesta произвела в 2017 году настоящий прорыв, поднявшись в рейтинге сразу на 25 позиций.

Сейчас автомобиль, разошедшийся за обозначенный период в ЕС в количестве 79 545 ед., занимает в списке 70-ю строчку, соседствуя с такими моделями, как Mazda CX-5 (79 833 ед.) и Renault Twingo (79 321 ед.).

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Что касается Granta, то её показатели значительно лучше Vesta, в 2017 году автомобиль решили приобрести в Евросоюзе 96 878 покупателей, что позволило модели подняться на 55 место.

Соседями Granta в рейтинге стали Toyota CH-R и Hyundai i10. В 2017 году в ЕС было продано 97 295 ед. CH-R и 93 350 ед. i10.

Напомним, о том, что LADA Vesta попала в ТОП-80 самых популярных в ЕС автомобилей аналитики сообщили в ноябре 2017 года. Тогда же было сказано, что продажи машины растут уже шестой месяц подряд.

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