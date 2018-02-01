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Эксперт дал идеальный совет по противодействию угонщикам автомобилей

Техника

Электронную сигнализацию лучше всего устанавливать не в специальных центрах

Эксперт дал идеальный совет по противодействию угонщикам автомобилей
Иллюстрация: Цитата к/ф «Берегись автомобиля». реж.Эльдар Рязанов. 1966. СССР
Берегись автомобиля

Москва, 1 февраля 2018, 10:38 — REGNUM  Автоэксперт Юрий Гейко 31 января дал автолюбителям несколько советов относительно защиты автомобиля от угона, при этом он заявил журналистам, что самая лучшая защита — это страховка КАСКО.

Гейко считает, что на втором месте по эффективности стоит комбинирование механических и электронных противоугонных систем.

В эфире радио «Комсомольская правда» специалист отметил, что электронную сигнализацию лучше всего устанавливать вовсе не в специализированном центре.

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Он считает, что за подобной услугой нужно обращаться к народным умельцам в «гаражах», поскольку они «всё делают по своей технологии».

Также Гейко напомнил, что автомобиль лучше оставлять в местах, оборудованных камерами наружного наблюдения.

Напомним, ранее эксперты страховой компании «Цезарь Сателлит» озвучили ТОП-10 самых угоняемых в России марок автомобилей в 2017 году. На первом месте оказались автомобили LADA (5756 случаев угона), вторую строчку занял брэнд Toyota (3797), на третьем оказалась южнокорейская компания Hyundai (2056).

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