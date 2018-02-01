App Store в России заблокировал доступ к Telegram

Вашингтон, , 08:24 — REGNUM В российской версии магазина приложений App Store стал недоступен мессенджер Telegram, доступ к остальным мессенджерам не пострадал. Об этом сообщают 1 февраля встревоженные пользователи.

При вводе соответствующего поискового запроса App Store предлагает загрузить ближайшие аналоги приложения. Причины, по которым приложение исчезло из поиска, пока неизвестны.

Кроме того, пользователям устройств Apple перестала быть доступна и новая версия мессенджера — Telegram X. Следует отметить, что пользователи Android таких ограничений пока не испытывают.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2017 года в Instagram и Facebook были отключены профили главы Чечни Рамзана Кадырова. Позже в Facebook заявили, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список.

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Отметим также, Рамзана Кадырова признали самым цитируемым блогером 2017 года. По версии «Медиалогии», индекс его цитируемости составил более 6 558,9 пункта.