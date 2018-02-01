Третий запуск с космодрома «Восточный»: ракета-носитель стартовала

Циолковский, Амурская область, , 05:51 — REGNUM 1 февраля в 11:07 по местному времени (5:07 мск) с космодрома «Восточный» в Амурской области стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а». Цель запуска — вывести на орбиту два спутника для дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», а также девять космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам с Германией и США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роскосмосе.

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Разгонный блок ракеты-носителя «Фрегат» уже отделился от третьей ступени. На орбиту, как ожидается, спутники «Канопус» должны попасть в 12:12 по местному времени (в 6:12 по мск). Все космические объекты, которые находятся на борту, предполагается доставить на орбиту в 13:50 (7:50 по мск).

Как сообщало ИА REGNUM, изначально третий запуск с «Восточного» планировалось осуществить 22 декабря 2017 года. Пуск был перенесён на 1 февраля после неудачной попытки доставить спутники на орбиту 28 ноября. Тогда запуск прошёл успешно, но разгонный блок «Фрегат» не вышел на связь в установленное время: вместе со спутниками он упал в океан.

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