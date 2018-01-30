Киеву предложили взять военную технику напрокат у США

Киев, , 13:05 — REGNUM Украине следует взять в кредит военную технику у США, заявил 29 января экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, сообщает украинский телеканал NewsOne.

По его словам, ВСУ используют технику, которая была разработана еще в середине XX века в Советском Союзе, однако денег для того, чтобы поменять военную технику, у украинского правительства нет. В этом случае, считает Гриценко, Киев может пойти на «более широкое сотрудничество» с США.

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Под «широким сотрудничеством» экс-министр обороны Украины подразумевает аренду американской военной техники украинскими военными. Гриценко считает, что у ВСУ есть несколько вариантов получить иностранную технику: взять в аренду, получить в лизинг, купить или произвести ее совместно.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко опрометчиво назвал украинскую армию одной из «самых сильных армий Европы», поскольку якобы ВСУ получили «большой опыт» во время гражданской войны в Донбассе.

Однако, по данным самих украинских военных, вооружение и техника ВСУ оставляют желать лучшего, а новые образцы техники оказываются непригодными для боевых действий.

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