National Interest: Высокоточное оружие — больше не монополия США

Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Стратегические бомбардировщики Ту-95 получили возможность управлять уже запущенными крылатыми ракетами. Это говорит о том, что монополия США на высокоточное оружие рухнула, сообщает 22 января National Interest.

Эксперты издания рассказали о новой «способности» российских «стратегов» Ту-95. Самолёты получили систему, позволяющую быстрее реагировать на меняющуюся боевую ситуацию. Теперь пилоты самолётов получили возможность менять целеуказание своих крылатых ракет.

Сообщается, что российские бомбардировщики испытали в действии новый прицельно-навигационный комплекс во время операции по борьбе с террористами в Сирии.

Кроме того, согласно данным экспертов, Ту-95, вероятно, получили систему перенацеливания уже летящих к цели ракет. Даже если такая возможность пока не реализована, сообщает издание, «ее почти наверняка разрабатывают». При учете всех описанных изменений, пишет издание, можно сказать, что США перестали быть единственными обладателями дальнобойного высокоточного оружия.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России стартовали испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 с новым комплексом высокоточного вооружения на борту.

Читайте также: Всё на «пять»: Истребитель пятого поколения полетел с новым оружием

Су-57 полетел как с авиационными средствами поражения на внешней подвеске, так и с внутрифюзеляжными образцами вооружения.