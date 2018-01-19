Борьбе с беспилотниками США должны учиться у России – National Interest

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Военным экспертам США следует брать пример с России в области борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). С такой точкой зрения выступил американский эксперт Военно-морского аналитического центра (Center for Naval Analyses) Сэмюэл Бендетт в статье для американского аналитического издания The National Interest.

Сама статья, вышедшая 16 января, была посвящена принципам борьбы с так называемым роем — большим скоплением беспилотников, используемых для нанесения удара по противнику. Автор статьи Дейв Муджамбар подчеркнул, что США однажды могут подвергнуть такой же, как и российские силы на сирийской базе «Хмеймим», атаке.

С ним согласен еще один аналитик Военно-морского аналитического центра Дэвид Нолл, по словам которого в ближайшем будущем стоит ожидать увеличение подобных нападений, совершаемых негосударственными силами. Он подчеркнул, что, как и с самодельными взрывными устройствами в Ираке, ситуация носит характер игры в кошки-мышки, однако БПЛА всё больше занимают коммерческий рынок, поэтому их становится всё проще использовать для нападений. Иногда даже без каких-либо модификаций.

В связи с этим Бендетт, поддержавший коллегу в том, что подобные атаки будут происходить всё чаще, отметил, что ответом на эту угрозу станут средства радиоэлектронного поражения, большого уровня в которых и достигла Москва.

«Надежные защитные средства электронного поражения — в действительности русские уже говорят о том, чтобы укрепить такие свои средства после нападения в Сирии», — подчеркнул он, отметив, что такие средства могут быть установлены вместо традиционных «кинетического оружия» на ударные самолеты вроде А-29.

«Любая платформа может быть оснащена достаточно мощными сенсорами, способными либо отслеживать, либо наводить на цель и уничтожать наступающий БПЛА определенного типа. Всё-таки русские уже установили систему радиоэлектронной защиты на малогабаритный беспилотник «Орлан-10», — добавил эксперт.

Эксперт указывает на то, что примером подобной системы может являться «Леер-3», устанавливаемая на «Орлане-10», за которой могут последовать и другие системы, устанавливаемые на летательные аппараты.

Таким образом, заключил Муджамбар, если ВВС США удастся приобрести себе самолеты А-29 или АТ-9, их можно будет использоваться против роев БПЛА вместо запускаемых с F-22 или F-15 ракет AIM-120D и 120D AMRAAM стоимостью до $ 1,8 млн.

Напомним, нападение БПЛА на базу ВВС «Хмеймим» было совершено 6 января. Из 13 устройств три были захвачены в неповрежденном состоянии. В данный момент они изучаются.

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