Пятница, 19 Января 2018 года
15:09:10 МСК

Instagram будет отслеживать время посещения пользователями сети

Техника

Instagram планирует ввести новую функцию

Instagram будет отслеживать время посещения пользователями сети
Иллюстрация:  wikihow.com
Instagram

Вашингтон, 19 января 2018, 12:41 — REGNUM  В социальной сети Instagram планируется ввести новую функцию. Об этом сообщается на портале UberGizmo

Теперь в соцсети будет отслеживаться время последнего посещения пользователями. Благодаря этому можно будет определить, когда пользователь был в сети в последний раз.

Как следует из скриншотов, опубликованных на сайте, воспользоваться нововведением можно будет в разделе Direct, в котором пользователи обмениваются личными сообщениями.

Новая функция получила название Active At. В настоящее время проводится её тестирование.

Отмечается, что благодаря нововведению пользователям будет более удобно пользоваться приложением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Instagram может появиться новая функция, которая позволит публиковать фото и видео только для тех друзей, которые были определены пользователем.

Читайте также: Instagram отделит публичные посты пользователей от личных

Читайте ранее в этом сюжете: Instagram запустил новую функцию «Архив»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить