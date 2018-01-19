Instagram будет отслеживать время посещения пользователями сети

Вашингтон, 19 января 2018, 12:41 — REGNUM В социальной сети Instagram планируется ввести новую функцию. Об этом сообщается на портале UberGizmo
Теперь в соцсети будет отслеживаться время последнего посещения пользователями. Благодаря этому можно будет определить, когда пользователь был в сети в последний раз.
Как следует из скриншотов, опубликованных на сайте, воспользоваться нововведением можно будет в разделе Direct, в котором пользователи обмениваются личными сообщениями.
Новая функция получила название Active At. В настоящее время проводится её тестирование.
Отмечается, что благодаря нововведению пользователям будет более удобно пользоваться приложением.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Instagram может появиться новая функция, которая позволит публиковать фото и видео только для тех друзей, которые были определены пользователем.
Читайте также: Instagram отделит публичные посты пользователей от личных
Читайте ранее в этом сюжете: Instagram запустил новую функцию «Архив»