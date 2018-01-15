Крейсеры ВМФ России получат С-500, «Калибр» и «Циркон»

Берлин, , 08:30 — REGNUM Крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» ВМФ России будут оснащены современными противоракетными системами С-500 и крылатыми ракетами «Калибр», а также «убийцей авианосцев» «Цирконом», сообщает 13 января немецкая газета Stern.

В материале издания подчеркивается, что боевые корабли флота России будут оснащены ПВО, способной сбивать ракеты в космосе, и крылатыми ракетами с радиусом действия до 2,5 тыс. км. Кроме того, сообщается о том, что главной «изюминкой» перевооруженных крейсеров станет оснащение их гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», способными лететь со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука, и диапазоном действия около 600 километров. Данный вид боеприпаса разрабатывается, по словам издания, в качестве «убийцы авианосцев».

Также отмечено, что модернизацию крейсеров Россия затеяла для того, чтобы использовать модернизированные линейные крейсеры «для укрепления имиджа сверхдержавы», так как вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном, по мнению авторов статьи, маловероятен.

Напомним, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» — новейшая разработка оружейников России. Хотя работы по проекту и засекречены, известно, что крылатый боеприпас будет способен разогнаться до 5−10 Махов и будет иметь радиус поражения целей до 300−500 километров.

Принятие на вооружение «Циркона» ожидается в 2018 году. В конце ноября 2017 года сенатор Совета Федерации Виктор Бондарев заявил о наличии новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» в арсенале ВС РФ.