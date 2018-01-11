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Пентагон создаст армию ботов для завоевания мировых соцсетей

Техника

Военные США объявили тендер на разработку необходимого для этого программного обеспечения

Пентагон создаст армию ботов для завоевания мировых соцсетей
geralt
Интернет

Вашингтон, 11 января 2018, 19:28 — REGNUM  Пентагон опубликовал тендер на разработку программного обеспечения, способного анализировать сообщения в соцсетях и определять восприимчивость аудиторий к тому или иному влиянию, сообщает 11 января агентство RT.

В документе указано, что программный продукт должен дать возможность переводить на английский язык содержание текстов, аудио‑ и видеозаписей, изображений и символов, сделанных людьми, разговаривающими на русском, арабском, фарси, корейском, французском, пушту и урду. Программы Пентагон планирует использовать для мониторинга мировых социальных сетей.

Кроме того, программа должна уметь анализировать отдельные сегменты аудитории, изучать их речевые обороты, различия в грамматике, сленговые выражения, сокращения, аббревиатуры и пиктограммы.

В задание программы войдет автоматическое разделение сообщений на позитивные, нейтральные или негативные, а также определение того, насколько данная конкретная аудитория может быть подвержена нужному для владельца программы, то есть Пентагона, влиянию.

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