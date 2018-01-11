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Эсминец ВМС США Carney в Черном море — фото

Техника

«Тихая и спокойная ночь в Черном море — 7 января 2018 г»

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Эсминец ВМС США Carney в Черном море — фото
Иллюстрация: USS Carney Facebook

Вашингтон, 11 января 2018, 08:17 — REGNUM  Эсминец ВМС США Carney, оснащенный противоракетной системой «Иджис», ведет патрулирование в Черном море. Соответствующие фотографии появились на странице эсминца в соцсети Facebook.

«Тихая и спокойная ночь в Черном море — 7 января 2018 г», — говорится в сообщении, обнародованном вместе с фотографиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января текущего года ракетный эсминец ВМС США Carney вошел в акваторию Черного моря. На корабле размещены противоракеты «Стандарт-2» и 56 крылатых ракет «Томагавк».

8 января корабль ВМС США Carney прибыл в порт Одессы. Эсминец стал первым боевым судном НАТО, прибывшим в город в текущем году.

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