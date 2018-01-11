Гипоксия пилотов: в США запретили полеты штурмовиков A-10 Thunderbolt II

Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Запрет полетов 28 одноместных двухдвигательных штурмовиков Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II введен ВВС США после ряда случаев гипоксии пилотов, сообщает Popular Mechanics.

Всего было зафиксировано три инцидента, когда пилотам штурмовиков стало плохо и был поставлен диагноз «гипоксия». Это произошло в ноябре минувшего года.

Два инцидента произошли во время полетов. При этом сработали резервные кислородные системы самолета. Один случай зафиксирован на земле.

Уточняется, что в двух случаях из трех штурмовики были оснащены системой OBOGS — новейшая система генерации кислорода.

Напомним, в апреле 2017 года более ста пилотов-инструкторов ВС США отказались выполнять учебные полеты после отказа руководства решать проблему подачи кислорода на тренировочных самолетах.

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