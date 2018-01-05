Apple: все модели iMac и iPhone уязвимы перед новыми киберугрозами

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple подтвердила существование критических уязвимостей для процессоров всех моделей iMac и iPhone. Соответствующая информация появилась на официальном сайте корпорации накануне, 4 января.

Сообщается, что специалисты Apple обнаружили две новые киберугрозы, которые называются Meltdown и Spectre. По мнению сотрудников Apple, эти новые киберугрозы представляют опасность практически для всех существующих в мире компьютеров и операционных систем.

«Все компьютеры Mac и устройства на iOS подвержены опасности», — подчеркнули в Apple.

Однако в компании также отметили, что пока не располагают информацией о случаях выхода из строя продукции Apple вследствие воздействия данных киберугроз. Также в сообщении отмечается, что для того, чтобы стать жертвой Meltdown или Spectre, необходимо загружать вредоносные приложения на устройство Mac или IOS, в связи с чем, Apple настоятельно рекомендует своим клиентам загружать программное обеспечение только из надежных источников, таких как официальный магазин App Store.

Компания подчеркивает, что уже приняла меры для снижения угрозы Meltdown для OS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2. В ближайшее время планируется обезопасить браузер Safari от Spectre.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Apple ранее признала, что намерено занижала производительность предыдущих моделей IPhone, на что неоднократно жаловались пользователи.

Однако в Apple объяснили такое снижение производительности благими побуждениями. Якобы производительность устаревающих IPhone снижалась для того, чтобы сохранить работоспособность аккумуляторов смартфонов, которые со временем теряют мощность. Напомним, что аккумулятор в IPhone является несъемным.

Владельцы IPhone в свою очередь считают, что снижением производительности старых моделей Apple вынуждала клиентов покупать более новые модели.