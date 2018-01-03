Четверг, 4 Января 2018 года
09:00:19 МСК

СМИ узнали о критической уязвимости в процессорах Intel

Техника

Баг, который затрагивает все выпущенные в последние 10 лет процессоры Intel, позволяет всем обычным программам получить доступ к содержимому в защищенной части памяти ядра

СМИ узнали о критической уязвимости в процессорах Intel
Aaron Fulkerson
Intel

Вашингтон, 3 января 2018, 23:48 — REGNUM  Программная ошибка, которая присутствует в современных процессорах от Intel, открывает доступ к защищенным областям ядра для злоумышленников и их вредоносных программ. Об этом сообщает Tjournal.ru.

«Производитель не может сам исправить баг: его могут закрыть только разработчики, переработав архитектуру ядра на уровне системы», — передает вещатель.

Так, баг, который затрагивает все выпущенные в последние 10 лет процессоры Intel, позволяет всем обычным программам получить доступ к содержимому в защищенной части памяти ядра, где могут храниться данные о персональных данных пользователя, информация личного или финансового характера.

Отмечается, что специалисты в целях безопасности не раскрывают остальные подробности уязвимости процессоров от Intel.

Читайте также: Хакеры причинили компаниям из РФ ущерб в 116 млрд рублей

А также: У школьников сформируют медиакультуру и научат кибербезопасности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить