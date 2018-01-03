Минобороны РФ сообщило о разработке нового зенитного комплекса

Москва, , 18:59 — REGNUM Новый зенитный артиллерийский комплекс, который придет на смену зенитным артиллерийским комплексам «Шилка», создают для российских сухопутных войск. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Особенностью комплекса является его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый зенитный комплекс может поражать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, одиночные реактивные снаряды системы залпового огня, самолеты тактической авиации, вертолеты огневой поддержки, а также наземные и надводные легкобронированные цели.

В российском военном ведомстве также добавили, что в 2018 году несколько подразделений сухопутных войск получат новую технику. Так, два воинских формирования ПВО получат зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2», а подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, получат «Тор-М2ДТ».

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