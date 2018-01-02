Летающему авто пробки не страшны: автолёты появятся в 2018 году

Москва, , 12:52 — REGNUM Первые летающие авто поступят в продажу уже в 2018 году, реально существующих проектов в этой сфере становится все больше, отмечает 2 января журнал Forbes.

Новый вид транспорта, который лишь условно можно назвать автомобильным, появится на улицах наших городов уже в текущем году, сообщает издание, ведь над созданием таких машин работают ученые в научных центрах ведущих автопроизводителей.

Сообщается, что и немецкий Daimler инвестировал €25 млн в стартап E-Volvo, разрабатывающий двухместный электрический летательный аппарат Volokopter, и японская Toyota вложилась в проект по созданию летающего аппарата Cartivator, и Geely (КРН) приобрела американскую компанию Terrafugia, разрабатывающую четырехместный автолёт.

Российский «Автоваз» летом 2017 года заявил, что в будущем также собирается заняться разработкой летательного аппарата. Пока же Россию в разработке нового вида транспорта представляют компания Hoversurf, с её летающим электромотоциклом Scorpion-3, и концерн «Калашников», показавший осенью 2017 года полет одноместного аппарата с вертикальным взлетом.

Кроме того, собственные проекты по созданию таких летательных аппаратов есть у авиагигантов Boeing и Airbus.

Напомним, в Дубае в 2017 году протестировали летающее такси, аппарат компании Passenger Drone совершил первый пилотируемый полет в Европе. Компания анонсировала старт продаж своих машин в 2018 году.

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