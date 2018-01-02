Составлен список самых интересных дрэг-гонок 2017 года

Москва, , 11:59 — REGNUM Автомобильные эксперты составили список самых интересных дрэг-гонок 2017 года, в него попали семь мероприятий, которые проводили различные организации, список был опубликован 1 января на портале Motor.

Одним из самых запомнившихся событий стал заезд, в котором участвовали 12 автомобилей с мощными силовыми установками. В нём, в том числе, участвовали такие монстры как Aston Martin DB11 (600 л.с.), Camaro ZL1 1LE (650 л.с.), Ferrari 488 GTB (662 л.с.) и Nissan GT-R Nismo (600 л.с.).

Интересным является то факт, что в гонке победил электрокар Tesla Model S P100D, который компания позиционирует как семейный автомобиль. Заезд проводил журнал Motor Trend.

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На втором месте в списке разместилась гонка, в которой приняли участие 10 машин: Lamborghini Aventador Pirelli Edition, Aston Martin Vantage, Lamborghini Huracan, Mercedes-AMG C63 S, Nissan GT-R, Audi RS6, Porsche 911 Turbo S, BMW M3, Volkswagen Golf R и Porsche Panamera c дизельным мотором.

Третью строчку рейтинга занял заезд, в котором участвовали представители семейства BMW M, между собой соревновались: M2, M4, M5 и M6. Не менее примечательной стала гонка, в которой приняли участие восемь хэтчбеков Honda Civic.

Ещё одну забавную гонку провела организация Stateside Supers Cars, против Nissan Skyline (663 л.с.) выставили «самый некрасивый автомобиль всех времен» — Fiat Multipla. Подобный заезд провели владельцы Mercedes-AMG E 63 S и Dacia Logan.

Также в список попала гонка пяти хот-хотчей, в которой участвовали: Audi RS3, Mercedes-AMG A45, Honda Civic Type R, Volkswagen Golf R и Ford Focus RS.

Замыкает список дрэг-заезд, в котором Tesla Model S P100D с силовой установкой мощностью 771 л.с. соревновался с Mercedes-AMG E 63 S (612 л.с.), Audi RS6 performance (605 л.с.) и BMW M760Li xDrive (609 л.с.). В этой гонке победил электрокар.

Напомним, ранее в сеть был выложен ролик дрэг-заезда, который провело тюнинг ателье Hennessey. В заезде участвовали внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk и маслкар Dodge Challenger Hellcat Widebody, оснащенные двигателями мощностью 707 л.с. Безусловным победителем в схватке вышел Grand Cherokee.

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