В России разрабатывают многоразовую ракету для межпланетных полетов

Москва, , 11:06 — REGNUM В российском государственном ракетном центре (ГРЦ) имени Макеева возобновлены работы по созданию ракеты многоразового использования, сообщает 2 января газета «Известия».

Генеральный конструктор ГРЦ Владимир Дегтярь сообщил изданию, что проект носит название «Корона». «Корона» должна стать многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем вертикального взлета и посадки.

В отличие от американской многоразовой ракеты Falcon, возвращающейся на Землю лишь частично, российская «Корона» не будет разделяться на отделяемые ступени. Новая ракета предназначена для реализации дальних межпланетных полетов с экипажем на борту.

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Как сообщало ИА REGNUM, на середину 2020-х годов запланировано создание окололунной станции Deep Space Gateway, в разработке которой участвуют российские ракетно-космические предприятия.

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