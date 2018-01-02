Восемь новых моделей авто начнут продавать в РФ в 2018 году

Москва, , 08:44 — REGNUM В России в 2018 году начнут продавать восемь новых моделей автомобилей, сообщает 1 января аналитическое агентство «Автостат».

По информации «Пежо Ситроен Рус», дилеры готовят к продажам в России Citroen C3 Aircross, Peugeot 5008, DS7 Crossback, пассажирские Peugeot SpaceTourer и Traveller, а также фургоны Jumpy и Expert.

Эксперты сообщают, что во втором полугодии 2018 года в салонах начнет продаваться новый Peugeot 508.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Dongfeng (КНР) намерена начать продавать в России в 2018 году четыре новых авто: кроссовер DFM 580, седан DFM А30, кросс-хэтчбэк DFM АХ3 и компакт-кроссовер DFM AX4.

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Напомним, 27 декабря был опубликован ТОП-5 самых популярных по итогам продаж 2017 года в России автомобилей.

Первое место в списке занял седан Kia Rio (более 100 тыс. проданных автомобилей), вторая строчка досталась LADA Granta (более 84 тыс. экземпляров), на третьем месте расположилась LADA Vesta (более 70 тыс. шт.), на четвертом месте оказался Hyundai Solaris (64 тыс. проданных машин). Замыкает ТОП-5 кроссовер Hyundai Creta (около 50 тыс. проданных авто).

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