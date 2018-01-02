В 2018 году Groupe PSA выведет на российский рынок восемь новых моделей

Москва, , 07:29 — REGNUM Французский концерн Groupe PSA раскрыл свои планы по выводу на российский рынок новых моделей, в 2018 году компания начнет продавать в нашей стране восемь новых моделей, об этом 1 января сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

В первой половине 2018 года французская компания начнет продавать в России следующие автомобили: компакт-кроссовер Citroen C3 Aircross, семиместный SUV Peugeot 5008, а также кроссовер DS7 Crossback.

Также в обозначенный период производитель намерен вывести на авторынок России минивэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, к ним присоединятся фургоны Jumpy и Expert. Стоит отметить, что последние будут производиться на заводе «ПСМА Рус», который распололжен в Калуге.

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Что касается кроссовера Peugeot 5008, то его салон получит новую концепцию водительского места Peugeot i-Cockpit, компактное рулевое колесо и 8-дюймовый сенсорный дисплей на приборной панели.

Информация о предлагаемых производителем силовых установках и комплектациях появится ближе к началу продаж модели.

Напомним, о том, что на заводе компании в Калуге будут производиться Peugeot Expert и Citroen Jumpy, пресс-служба концерна Groupe PSA сообщила в ноябре 2017 года. Автомобили будут собираться в формате полного цикла.

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