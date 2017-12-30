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В 2018 году небо над Арктикой закроет новейший российский комплекс ПВО

Техника

На боевое дежурство заступят арктические ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», разработанные специально для полярных условий

В 2018 году небо над Арктикой закроет новейший российский комплекс ПВО
Vitaly V. Kuzmin
Комплекс ПВО Тор-М2ДТ

Москва, 30 декабря 2017, 13:57 — REGNUM  Небо над российской Арктикой в 2018 году возьмёт под контроль первый дивизион арктических зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2ДТ», сообщил 30 декабря журналистам командующий войсковой противовоздушной обороной ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По словам генерал-лейтенанта Леонова, на боевое дежурство в арктической зоне заступит в 2018 году дивизион мобильных зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенных тягачей, впервые показанных на параде Победы 9 мая 2017 года.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», размещенный на тягачах этого типа, максимально подходит для действий в арктических условиях, так как двухзвенные тягачи были разработаны специально для Арктики и Крайнего Севера.

Справка ИА REGNUM : зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» — многоцелевой высокомобильный ЗРК, предназначенный для защиты группировок сухопутных войск от воздушного нападения противника.

Комплекс способен сопровождать движущиеся колонны войск и уничтожать различные воздушные цели, вплоть до тактических ракет даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия противника.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России сформирует на северных военных базах специальные вертолетные отряды, укомплектованные ударными штурмовыми вертолетами Ми-24 и тяжелыми транспортными вертолетами Ми-26. Транспортные вертолеты Ми-26 будут осуществлять обеспечение удаленных арктических гарнизонов и оперативную переброску войск. Ударные Ми-24 обеспечат огневую поддержку российских наземных подразделений, а также поиск и уничтожение диверсионных групп противника.

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Борьба за Арктику

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