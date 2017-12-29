Российские системы ПВО С-400 Турция планирует обслуживать самостоятельно

Анкара, , 19:33 — REGNUM Турция намерена обслуживать купленные у России зенитно-ракетные системы С-400 силами своего персонала, сообщает 29 декабря агентство RT со ссылкой на заявление турецких военных.

Уточняется, что системы ПВО российского производства будут подчинены генштабу Турции, а сами ЗРС С-400 будут обслуживаться турецкими военными.

Первые поставки российских ЗРС С-400 Анкара ожидает в первом квартале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Турцией в 2017 году было подписано кредитное соглашение по поставкам российских комплексов ПВО С-400.

Первый финансовый взнос в рамках этого соглашения был сделан Турцией 12 сентября текущего года.

Напомним, ранее Анкара ставила условием покупки российских комплексов С-400 передачу турецкой стороне технологии производства этих систем ПВО, считающихся на сегодняшний день самыми эффективными в мире.

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