Роскосмос за 2017 год увеличил свою прибыль в четыре раза

Москва, , 19:20 — REGNUM По прогнозу, в 2017 году чистая прибыль всех предприятий Роскосмоса увеличится в четыре раза и составит 13 млрд рублей, сообщили 29 декабря в пресс-службе государственной корпорации.

В 2017 году с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру) Роскосмос совершил 20 успешных пусков. Доля аварийных запусков составила 4,8%.

В корпорации напомнили, что в апреле 2017 года наблюдательный совет утвердил комплексную программу повышения качества, согласно которой к 2025 году доля успешных запусков должна составлять 99%.

Напомним, 12 декабря 2017 года помощник президента РФ Андрей Белоусов на форуме «Космос как бизнес» сказал, что Роскосмос должен сам научиться зарабатывать деньги и стать глобальной конкурентоспособной корпорацией. В качестве примера Белоусов привел Росатом.

Позднее гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров выразил готовность рассмотреть подобный подход и даже увидел в нем положительные стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна была вывести на орбиту российский спутник «Метром-М» и еще 18 малых космических аппаратов. Запуск оказался неудачным, и разгонный блок со спутниками упал в океан.

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