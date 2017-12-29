«АвтоВАЗ» выпустит два спортивных автомобиля

Москва, , 15:14 — REGNUM Российский концерн «АвтоВАЗ» выпустит на рынок два спортивных автомобиля. Информация о регистрации моделей появилась в реестре Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Как следует из документа, речь идет о двух модификациях Lada Vesta — S-Line и Vesta R, каждая из которых получит свою собственную эмблему.

Более подробной информации «АвтоВАЗ» не предоставляет.

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Вероятно, при производстве модели линии S могут обойтись внешним заводским стайлингом, в то время как Vesta R может получить существенный апгрейд технической части, предполагает портал «Автовести».

По имеющимся данным, для версии R будет поставляться 1,6-литровый двигатель, как на Lada Kalina NFR, мощностью 140 лошадиных сил. Однако есть вероятность использования и более мощных агрегатов, таких как ВАЗ-21 179 объемом 1,8 л, мощность которого можно увеличить до 180 л.с.

Вдобавок к этому модифицированная Lada может получить спортивную подвеску, более эффективную тормозную систему и модифицированную коробку передач.

Ожидается, что более подробная информация о ближайших новинках тольятинского концерна появится в начале 2018 года.

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