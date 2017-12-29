Первая линия квантовой связи запущена в Москве

Москва, , 14:15 — REGNUM Между центральным офисом Сбербанка на улице Вавилова и филиалом на Большой Андроньевской улице в Москве запущена первая в России линия связи с квантовой защитой, сообщает 29 декабря пресс-служба Российского квантового центра.

Отмечается, что Сбербанк стал первой организацией, где была смонтирована установка квантовой защиты, готовая для промышленной эксплуатации.

«Российские организации получат возможность использовать для защиты информации разработку именно из нашей страны, что важно для государства», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, феномен квантовой запутанности играет важную роль в системах защищенной квантовой связи, в которых полностью отсутствует возможность незаметной прослушки, поскольку законы квантовой механики запрещают клонирование состояния частиц света.

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В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, Китае и США.