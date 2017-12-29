Apple извинилась перед владельцами iPhone

Купертино, США, , 09:02 — REGNUM Американский производитель электроники, компания Apple, попросила прощения у владельцев устаревающих моделей iPhone за преднамеренное замедление работы устройств, открытое письмо с извинениями опубликовано 28 декабря на сайте компании.

«Мы знаем, что некоторые из вас считают, будто Apple подвела вас. Мы приносим свои извинения. Во избежание недоразумений мы бы хотели прояснить ситуацию и рассказать вам о некоторых вводящихся изменениях», — сообщается в документе.

Менеджмент компании заверяет в письме, что Apple «никогда не делала и не будет делать» чего-либо для сокращения службы своих устройств.

Затем компания приводит объяснения, для чего замедлялась работа приложений на старых версиях iPhone. Это было связано, говорится в письме, с оптимизацией работы батареи и процессора устройства.

Чтобы восстановить лояльность клиентов, руководство компании приняло решение о снижении стоимости замены батареи в устройствах на $50 в 2018 году. Кроме того, Apple разработает новую версию операционной системы iOS, в которой можно будет отслеживать состояние аккумулятора гаджета.

Напомним, 27 декабря ИА REGNUM сообщало, что жительница США собралась отсудить у компании Apple без малого триллион долларов. Она обвинила производителя смартфонов в недобросовестной конкуренции и мошенничестве и подала на Apple в суд. В исковом заявлении женщина требовала взыскать с компании $999 999 999 000.

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