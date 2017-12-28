Специалисты назвали вероятную причину потери связи с «Ангосатом»

Москва, , 20:00 — REGNUM Причиной потери связи с первым ангольским спутником «Ангосат» могли быть разряженные аккумуляторы, сообщает 28 декабря агентство ТАСС, ссылаясь на информацию анонимного источника в российской ракетно-космической сфере.

По мнению источника, в пользу этой версии свидетельствует тот факт, что спутник вышел на связь спустя время, необходимое для зарядки солнечных батарей.

До этого момента установить связь с орбитальным аппаратом не удавалось. Ситуацию удалось преодолеть благодаря тому, что спутник при выведении на орбиту был сориентирован на Солнце и успел раскрыть панели солнечных батарей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря с космодрома Байконур была запущена российская ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым ангольским спутником связи «Ангосат». На следующие сутки после старта связь со спутником была утеряна.

Напомним, ангольский спутник «Ангосат» был предназначен для обеспечения связи на всей территории Африки.

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