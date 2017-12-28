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Связь с ангольским спутником «Ангосат» восстановлена

Техника

С орбитального аппарата получены телеметрические данные

Москва, 28 декабря 2017, 18:11 — REGNUM  Специалистам «Роскосмоса» удалось установить связь с ангольским спутником «Ангосат» (AngoSat-1), утерянную 27 декабря, сообщает 28 декабря агентство ТАСС, ссылаясь на анонимный источник в российской космической отрасли.

По информации ТАСС, с находящегося на околоземной орбите первого ангольского спутника связи были получены данные телеметрии.

«Специалистам удалось восстановить связь со спутником «Ангосат», с аппарата получена телеметрия», — цитирует ТАСС слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря российская ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым ангольским спутником связи «Ангосат» стартовала с площадки космодрома Байконур.

Спутник связи, созданный по заказу Анголы специалистами «Роскосмоса», был успешно выведен на орбиту, но на следующие сутки связь с ним пропала.

Напомним, спутник «Ангосат» является первым орбитальным аппаратом африканских стран и предназначен для обеспечения связи на всей территории Африки.

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