«Роскосмос» назвал виновных в неудачном запуске «Союза» в ноябре 2017 года

Москва, , 21:20 — REGNUM Комиссия «Роскосмоса», расследовавшая причины неудачного запуска ракеты-носителя «Союз» со спутником «Фрегат» в ноябре 2017 года, рекомендовала вынести выговоры ряду менеджеров госкорпорации. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба «Роскосмоса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По итогам расследования комиссия пришла к заключению, что причина аварийной ситуации стало «несовершенство алгоритмов программного обеспечения» системы управления разгонным блоком «Фрегат».

"Комиссия отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный», и разработке возможных мероприятий по недопущению их проявления», — говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечают в госкорпорации, требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий не были выполнены в должной степени.

Кроме того, отмечается, что должностные лица «Роскосмоса» и головные предприятия-разработчики, отвечавшие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающих мер для обеспечения должного контроля и координации работ.

«Всё это в совокупности способствовало тому, что факторы, сочетание которых привело к нештатному завершению миссии, остались невыявленными при подготовке к запуску», — заключили в «Роскосмосе».

Сообщается, что за ненадлежащее исполнение руководителями возложенных на них обязанностей комиссия рекомендовала «применить к ним дисциплинарные взыскания в виде выговоров».

Вынести выговоры рекомендовано исполнительному директору «Роскосмоса» по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, главе департамента обеспечения качества и надежности «Роскосмоса» Виктору Чапоргину, гендиректору ФГУП «ЦНИИмаш» Олегу Горшкову, гендиректору АО РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину, гендиректору ФГУП НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому, гендиректору ФГУП НПЦАП имени Пилюгина Ефиму Межерицкому и гендиректору корпорация ВНИИЭМ Леониду Макриденко.

Отмечается также, что комиссия «определила системные меры и организационные мероприятия, реализация которых направлена на предотвращение в будущем аварийных ситуаций по выявленным причинам».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Восточный» в Приамурье, однако разгонный блок «Фрегат» со спутником «Метеор-М» и ещё 18 космическими аппаратами разных стран не вышел на связь в установленное время. Позднее стало известно, что разгонный блок со спутниками упал в океан.

Для выяснения причин аварии в госкорпорации «Роскосмос» была создана специальная комиссия.

Читайте также:

Упали спутники ‑ и имидж России: эксперт об аварии «Метеора»

Неудачный запуск «Союза» покрыла страховка — полностью