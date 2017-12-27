РКК «Энергия» подтведила потерю связи с ангольским спутником «Ангосат»

Байконур, Казахстан, , 16:45 — REGNUM Специалисты РКК «Энергия» работают над восстановлением работы ангольского спутника AngoSat-1, связь с которым была потеряна после запуска с космодрома «Байконур», сообщает 27 декабря пресс-служба корпорации.

В РКК «Энергия» подтвердили, что накануне вечером с «Байконура» был штатно выполнен запуск ракеты «Зенит» с космическим аппаратом, в заданное время «Ангосат» был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация.

«Специалисты РКК «Энергия» анализируют имеющуюся телеметрию, полученную с КА «Ангосат», для устранения нештатной ситуации ведётся работа по восстановлению связи с КА. Аналогичные случаи были: спутник «Фотон-М» (2014 год), спутник STEREO-9 (НАСА, 2016 год), казахстанский спутник связи КазСат (2017 год) и так далее», — говорится в сообщении компании.

Тем временем в пресс-службе «СОГАЗа» сообщили, что запущенный с «Байконура» космический аппарат был застрахован в «СОГАЗе», а также в СК «ВТБ Страхование» на сумму $121 млн.

Спутник AngoSat-1 был построен РКК «Энергия» для компании «Ангосат». Космический аппарат должен был стать первым спутником связи Анголы.

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