Американка собирается отсудить у Apple $1 трлн

Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Жительница США собралась отсудить у компании Apple без малого триллион долларов, обвинив производителя электроники в недобросовестной конкуренции и мошенничестве, сообщает издание Patently Apple.

Женщина из американского штата Калифорния подала на Apple в суд, в исковом заявлении истица требует взыскать с компании астрономическую сумму в $999 999 999 000.

Суть претензий американки состоит в том, что владельцы iPhone были вынуждены покупать новые смартфоны, так как компания намеренно снижала производительность устаревающих моделей.

Напомним, ранее сообщалось, что производитель iPhone вводит в программное обеспечение специальные функции, чтобы добиться эффекта торможения. В самой компании Apple признали, что намеренно снижают тактовую частоту процессоров гаджетов, но, по словам экспертов компании, делают это для обеспечения лучшей и более продолжительной работы аккумулятора и предотвращения непроизвольных отключений устройств.

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