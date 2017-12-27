Клиенты Mini благодаря 3D-печати получат уникальный автомобиль

Лондон, , 14:43 — REGNUM Бренд Mini намерен предложить своим клиентам большую персонализацию авто при помощи технологии 3D-печати, клиенты компании смогут заказывать уникальные элементы автомобиля, используя специальный онлайн-сервис, об этом 26 декабря сообщил британский портал Autocar.

Новой услугой покупатели смогут воспользоваться с 2018 года, в специальном конфигураторе они смогу разрабатывать внешние и внутренние части автомобиля.

«Индивидуализация всегда была важной темой для Mini, — сказал руководитель компании Mini Yours Customized Томас Шмитц, — теперь мы хотим поднять индивидуализацию на новый уровень».

Владельцы автомобилей Mini теперь смогут менять такие элементы, как боковые индикаторы, отделка передней панели, таблички с надписями и светодиодные лампы, которые проецируют изображение на дорожное покрытие при открытии дверей.

Можно будет менять цвет элементов, размещать на них текст, простые изображения или текстуры. Что касается подсветки, то она, к примеру, сможет показывать подпись владельца. Это становится возможным благодаря технологии лазерной гравировки.

Напомним, малолитражные автомобили Mini компания British Motor Corporation выпускала с 1958 года, в 1994 году она в составе Rover Group была продана концерну BMW.

Читайте ранее в этом сюжете: Dongfeng предложит российским покупателям четыре новых модели авто