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Бренд Roewe показал самый красивый китайский электрокроссовер

Техника

Автомобиль оборудован двумя электродвигателями

Шанхай, Китай, 26 декабря 2017, 22:19 — REGNUM  Китайский бренд Roewe представил миру свой новый электрокроссовер Marvel X, машина оборудована двумя электродвигателями, об новом электрокаре 26 декабря рассказал портал CarNewsChina.

Автор статьи отмечает, что Marvel X — это, вероятно, самый красивый китайский автомобиль. Машина имеет плавные линии и множество хромированных деталей.

Её перед украшает массивная блестящая решетка. Посредине задней двери расположена надпись Marvel X.

По сути, машина является электрической версией другого автомобиля Roewe — RX7. На электрокар будут устанавливаться два электродвигателя.

Мощность первого, который будет передавать усилие на переднюю ось, составит 116 л.с., а второго, который будет установлен на задней, — 71 л.с.

Согласно заявлениям компании, максимальная скорость авто составит 180 км/ч. Компания пока не раскрывает информацию по поводу запаса хода автомобиля. Масса кроссовера равна 1759 кг.

Напомним, компания Roewe была основана в 2006 году в Шанхае китайским автопроизводителем SAIC Motor. На данный момент предприятие выпускает шесть моделей, за пределами Китая автомобили продаются под маркой MG.

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