«Заряженный» кроссовер BMW X3 M получит новый двигатель мощностью 475 л.с

Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Компания BMW разрабатывает новый бензиновый двигатель, который будет устанавливаться на модели X3, X4 M, M3 и M4, мощность силовой установки будет равна 475 л.с., об этом 26 декабря сообщает портал Motor1.

Издание пишет, что информацию об этом ему предоставили лица, имеющие доступ к внутренней информации компании.

Двигатель получит кодовое имя S58, он будет представлять собой шестицилиндровый мотор с турбонаддувом.

Автор статьи отмечает, что его нельзя назвать полностью новым, скорее, он является результатом эволюции существующего 3-литрового двигателя S55, который сейчас устанавливается на M3 и M4.

Ожидается, что премьера новой силовой установки состоится уже в 2018 году, ею будет оборудована «первая в истории» модель X3 M, через непродолжительное время компания представит миру ещё и X4 M.

Напомним, ранее в СМИ попали фотографии нового флагманского кроссовера BMW X7, фотошпионы заметили автомобиль на дорожных тестах. Ожидается, что в продажу кроссовер поступит в конце 2019 года.

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