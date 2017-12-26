Uber продает в США дочернюю лизинговую кампанию

Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Компания Uber заявила о том, что она продает в США свою дочернюю лизинговую компанию Xchange Leasing, об этом 26 декабря сообщила газета The Wall Street Journal.

В роли покупателя выступил стартап Fair, который занимается онлайн-торговлей автомобилями, кроме этого, организация сдает машины в прокат.

Автор заметки пишет, что лизинговый бизнес у Uber не пошел, и в результате компания столкнулась с тем, что он стал приносить убытки.

Он также напоминает, что изначально Uber, создавая Xchange Leasing, хотела таким образом привлечь на работу новых водителей, которые не могли позволить себе купить автомобиль.

Но из этого ничего хорошего не вышло, причем многие машины вернулись к Uber в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, в ноябре 2017 года руководство компании признало, что у неё были похищены персональные данные около 57 млн клиентов.

21 декабря 2017 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что эта утечка данных не затронула российских граждан.

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