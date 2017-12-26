«АвтоВАЗ» перевыполнил план и отправил в Алжир 20 тыс. кузовов Logan

Самара, , 19:19 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» отправила в Алжир 20 тыс. кузовов модели Renault Logan, они предназначаются для автомобилей Symbol, которые собираются в городе Оран, об этом 26 декабря сообщил портал «Волга Ньюс».

Генеральный директор Renault Россия Андрей Панков заявил, что проект поставки кузовов в Оран является важным не только для Renault, но и для всей российской автоиндустрии.

По словам Панкова, это свидетельствует о том, что «российская продукция соответствует самым высоким мировым стандартам и обладает высокой конкурентоспособностью на мировых рынках».

Напомним, первые кузова компания отправила на завод Renault в Оране еще в декабре 2016 года.

В сентябре 2017 года компания сообщила, что производственные мощности были увеличены в два раза, что позволило перевыполнить план (первоначально к обозначенному сроку компания намерена была отправить 14 тыс. кузовов).

Ранее СМИ сообщали, что в 2016 году компании удалось поставить в Алжир около 1 тыс. кузовов. Они отправляются в эту страну сначала по суше, до порта Новороссийска, а затем по морю.

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