Peugeot отзывает 260 автомобилей 3008 из-за дефекта топливной системы

Москва, , 18:57 — REGNUM ООО «Пежо Ситроен Рус», официально представляющая французского производителя Peugeot на российском рынке объявила об отзыве в России 261 автомобиля модели 3008, об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали машины, которые дилеры продали в период с октября 2016 года по август 2017-го.

Автомобили отзываются из-за возможного неправильного расположения топливных трубок — они располагаются слишком близко к аэродинамическому экрану. Проявление дефекта может привести к тому, что трубки могут быть повреждены при трении об этот экран.

В сервисных центрах специалистами будет произведена проверка расположения трубок, в случае обнаружения дефекта трубки будут или заменены, или на них будет установлена защитная оплетка.

VIN-коды подпавших под отзывную кампанию автомобилей опубликованы на сайте Росстандарта, автовладельцы могут самостоятельно выяснить, необходимо ли им посетить сервисный центр дилера.

Напомним, ранее компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 124 автомобилей модели Citroen C4 Picasso, причиной стало то, что на машинах был обнаружен производственный дефект капота, а именно — слабое соединение его наружной и внутренней панели.

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