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В сети появилось видео самого маленького в мире телефона

Техника

Телефон весит всего 12 граммов, а его длина составляет 47 миллиметров

Вашингтон, 26 декабря 2017, 15:49 — REGNUM  В сети появилось видео самого маленького в мире телефона Zanco Tiny T1. Ролик опубликован на YouTube-канале Clubit.

В видео говорится о том, что Zanco Tiny T1 является самым маленьким телефоном в мире. Он весит всего 12 граммов, а его длина составляет 47 миллиметров.

Телефон может звонить и писать сообщения. Кроме того, он может хранить 50 сообщений и 50 последних вызовов, а также 300 контактов в адресной книге.

По словам разработчиков, аккумулятор телефона будет сохранять заряд в течение трёх дней.

Отмечается, что создатели телефона планируют собрать деньги на его производство на платформе Kickstarter. Презентация намечена на май 2018 года.

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