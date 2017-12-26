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СМИ: США закупают устаревшие советские самолеты на Украине

Техника

Услугами Киева пользуются не менее четырех американских военных компаний

СМИ: США закупают устаревшие советские самолеты на Украине
Иллюстрация: Mil.ru
МиГ-29

Вашингтон, 26 декабря 2017, 11:36 — REGNUM  Самолеты советского и российского производства закупают американские военные компании на Украине для тренировок солдат, сообщают 26 декабря украинские «Вести».

Согласно сообщению, американские военные проходят тренировки на таких самолетах, как Су-27 и МиГ-29. Устаревшие истребители США предоставляет Украина. Среди военных американских компаний, пользующихся услугами Украины, оказались Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft.

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Отмечается, что у компании Air USA во владении находятся два тренировочных самолета Миг-29, у Draken International — самолеты МиГ-21, а у компании Pride Aircraft — несколько Су-27. Все истребители были приобретены на Украине. При этом, несмотря на дорогостоящее обслуживание устаревших самолетов, для американских компаний все равно выгодно приобретать истребители на Украине.

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Напомним, ранее украинский завод «Антонов» подписал договор с французской фирмой «Боллоре» на поставку европейских спутников и оборудования для них. Также ранее «Антонов» подтвердил возобновление сотрудничества с российской фирмой «Волга-Днепр».

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины

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