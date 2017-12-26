Китай успешно вывел на орбиту очередную группу спутников зондирования

Чэнду, Китай, , 07:39 — REGNUM Китай осуществил запуск спутников дистанционного зондирования с космодрома Сычан, сообщает 26 декабря газета Global Times.

Запуск спутников успешно был осуществлён в 3:44 по пекинскому времени 26 декабря при помощи ракеты-носителя «Чанжчэн-2С» со стартовой площадки космодрома Сычан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Спутники успешно заняли свои орбиты, что позволило запуск назвать удачным.

Спутники являются третьей группировкой, запущенной в рамках проекта «Яогань-30». Они будут осуществлять электромагнитные исследования окружающей среды, а также другие эксперименты.

Таким образом, этот пуск стал уже 260-й миссией ракет семейства «Чанчжэн» в космосе.

Напомним, что предыдущий запуск спутников дистанционного зондирования был осуществлен Поднебесной 25 ноября 2017 года в рамках 256-й миссии ракет «Чанчжэн».

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