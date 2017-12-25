ВМФ Германии вернул производителю новейший фрегат Baden-Wurttemberg

Берлин, , 23:47 — REGNUM Военно-морской флот Германии впервые в истории вернул отечественному производителю боевой корабль по результатам его испытаний, сообщает 25 декабря портал navaltoday.com.

По информации портала, агентство военного ведомства ФРГ по закупкам BAAINBw сообщило, что по результатам серии приемочных испытаний возвращает новейший фрегат построившей его верфи Blohm + Voss. В Минобороны ФРГ не раскрыли причин, однако ранее немецкие СМИ опубликовали заявления представителей ВМС Германии о том, что у нового фрегата выявлены проблемы в программном обеспечении систем управления и крен корабля на правый борт.

При этом СМИ подчеркивают, что этот возврат является первым в истории ВМФ ФРГ.

Напомним, что фрегат Baden-Wurttemberg является первым в серии из четырех кораблей проекта F125.

По своим размерам корабли проекта F125 сравнимы с эсминцами. Длина фрегата Baden-Wurttemberg составляет почти 150 м, а полное водоизмещение корабля достигает 7200 т.

Главной особенностью новых кораблей заявлялся более длительный цикл их технического обслуживания. По замыслу командования ВМФ ФРГ фрегаты данного типа должны были нести боевые дежурства в море вдвое дольше обычных кораблей, нуждающихся в более частом заходе в базы для технического обслуживания.

Экипажи новых фрегатов планировали заменять прямо в море, чтобы обеспечивать морякам необходимый отдых.

Фрегаты проекта F125 вооружены артустановкой Otobreda калибра 127 мм, двумя 27-мм зенитными артиллерийскими установками MLG 27, пусковыми ракетными установками различных типов и противолодочными торпедами. Общая стоимость постройки четырёх кораблей типа F125 равна €2,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, исходя из удлиненного цикла технической эксплуатации фрегатов проекта F 125 Министерство обороны ФРГ планирует заменить в составе флота четырьмя фрегатами этого типавосемь кораблей типа F 122, состоящих сейчас на вооружении ВМФ Германии.

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