Фотошпионы поймали на дороге кроссовер BMW X7 в камуфляже

Мюнхен, Германия, , 15:30 — REGNUM Фотошпионы поймали на дорогах флагманский кроссовер BMW X7, автомобиль практически полностью одет в камуфляж, фотографии машины были опубликованы 24 декабря на портале «Твое-Авто».

Ожидается, что кроссовер поступит в продажу в конце 2019 года, потенциальным покупателям будет предлагаться два варианта салона — на шесть и семь мест.

Издание отмечает — несмотря на то, что камуфляжное покрытие практически полностью покрывает машину, можно понять, что модель мало чем отличается от концепта BMW X7 iPerformance, который был представлен на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года.

На автомобиль изначально будут устанавливать бензиновый твин-турбо мотор объемом 4,4 л, также кроссовер получит турбированный дизельный двигатель.

Впоследствии компания намерена предложить покупателям вариант X7 с гибридной силовой установкой.

Напомним, концепт BMW X7 iPerformance, который был представлен во Франкфурте, имел следующее особенности, которые привлекали взгляд автолюбителей: массивная решетка радиатора, 23-дюймовые колеса и немалое количество хромированных деталей. Компания не сообщала, какую мощность имеет гибридная установка машины.

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