«Налетай, подешевело»: в России падают цены на iPhone 8 Plus

Москва, , 14:16 — REGNUM На российском рынке отмечается снижение цен на iPhone 8 Plus, ритейлеры в преддверие новогодних праздников пересмотрели цены на флагманский iPhone, в настоящее время сотовый телефон производства компании Apple можно приобрести в официальном интернет-магазине за 64 990 рублей.

У других продавцов можно приобрести смартфон «с яблоком» на задней крышке и с двойной камерой за 51 990 рублей и это за версию с 64 ГБ памяти.

Однако эксперты рекомендуют перед покупкой смартфона от Apple проверять серийный номер аппарата, для выяснения, не лишен ли смартфон поддержки на территории России. По мнению аналитиков рынка, телефоны с низкой ценой могут иметь ряд недостатков, к примеру, не работать с российскими сетями четвертого поколения LTE 4G.

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Напомним, 25 декабря обладатели смартфона iPhone X рассказали о новом сбое в работе устройства. Речь в этот раз идет о том, что новая система идентификации лица Face ID не позволила пользователям совершить покупки.

Отмечается, что в предыдущих версиях телефонов Apple работала система распознавания отпечатков пальцев Touch ID, с помощью которой можно было подтвердить оплату при совершении покупки. Теперь же, с лицевой системой идентификации, это стало невозможно, поскольку устройство стало запрашивать введение пароля.

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