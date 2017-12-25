Ubisoft открыла подразделение для разработки искусственного интеллекта

Париж, , 14:08 — REGNUM Компания Ubisoft открыла специальное подразделение, которое будет заниматься разработкой искусственного интеллекта. Об этом 25 декабря сообщается на портале Engadget.

По информации издания, новое подразделение, получившее название La Forge, будет ориентироваться на разработку искусственного интеллекта как для создания видеоигр, так для научного сообщества.

Отмечается, что в игре Watch Dogs 2 компания создала виртуальную версию области залива Сан-Франциско, в которой пешеходы и машины управляются с помощью искусственного интеллекта для ориентирования в городской среде.

Предполагается, что такая разработка может оказаться полезной при создании беспилотных автомобилей. Технологии игры могли бы быть применены при тестировании автономного вождения в сложных ситуациях.

Напомним, французская компания Ubisoft занимается разработкой компьютерных видеоигр и является одним из крупнейших издателей игр в Европе.

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