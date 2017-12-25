Узлы двигателей и коробок Hyundai могут начать производить на «КамАЗе»

Набережные Челны, Татария, , 13:57 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai рассматривает вариант размещения на мощностях «КамАЗа» производства узлов двигателей и коробок передач для завода компании в Санкт-Петербурге, об этом 25 декабря сообщила пресс-служба «КамАЗа».

Южнокорейский производитель заинтересован в том, чтобы повышать локализацию производства частей двигателей для модельного ряда автомобилей, производящихся в России.

В состав делегации, посетившей завод «КамАЗа», вошли: глава Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли, менеджеры Нак Хван Ким и Александр Пак.

Гостям была показана работа на линии обработки блока цилиндров, также группа посетила кузнечный завод автопредприятия, где увидела процесс изготовления коленчатых валов.

Пресс-служба сообщает, что представители Hyundai высоко оценили уровень производства на «КамАЗе», их визит закончился переговорами о перспективах сотрудничества.

Напомним, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге сейчас производится, в том числе, седан Hyundai Solaris и компакт-кроссовер Hyundai Creta. До конца 2017 года компания надеется продать в России 159 тыс. авто и увеличить продажи на 10% (по сравнению с 2016 годом).

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